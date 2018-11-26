كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:56 مساءً - الطفلة "بسملة" ضحية التنمر: "سامحت المدرس"

كتبت : شيرين عصملي

قالت الطفلة «بسملة علي»، والتي تعرضت لواقعة تنمر من أحد المدرسين بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة وسط دمياط، إنها سعيدة بلقاء محافظ دمياط.

وأضافت الطفلة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، : «الحمد لله أخدت حقى، وأشكر كل من وقف بجانبي ودعمني للحصول على حقي».

وتابعت :"أنا سامحت المدرس اللي أهانني وسط زملائي، ومش عايزاه يكرر الموضوع مع حد غيري".