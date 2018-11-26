كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:56 مساءً - عاجل - معتز الدمرداش يُعلن رحيله عن قناة النهار

معتز الدمرداش

أعلن الإعلامي معتز الدمرداش، موعد رحيله عن قناة النهار، قائلًا: إن الأسبوع الجاري هو آخر أسبوع له في القناة، لافتًا إلى أنه استكمل عامًا فيها.

وأضاف «الدمرداش»، خلال تقديم برنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الإثنين، أنه كان متحيزًا للمهنية والموضوعية في طرح الموضوعات طوال فترة عمله.

وأوضح أن الإعلامي تامر أمين سينضم للبرنامج بعد رحيله، متابعًا: «البرنامج في يد أمينة مع محمود سعد وتامر أمين»، وأن المحطة المقبلة له ستكون في قناة النهار أيضًا ولكن في برنامج مختلف وسيكون أسبوعيا وسيبدأ مطلع العام الجديد.