كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:56 مساءً - الأوقاف: اتجاه لسحب الثقة من سعد الهلالي بعد تصريح "الإرث"

معتز عوض

قال الشيخ صبري عبادة، ، وكيل أول وزارة الأوقاف إنه قد يتم سحب الثقة من الدكتور سعد الهلالي، من هيئة كبار العلماء والتحقيق معه، بعد تصريحه المثير بالجدل بتأييده المساواة بين الرجل والمراة في الارث.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، أن تصريح الهلالي يمثل نفسه فقط وليس الازهر، مضيفا أن جامعة الأزهر والاوقاف تتبرأ من تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث الهلالي: قرار تونس بمساواة الإرث "صحيح فقها".. ولا يعارض كلام الله.

وشدد عبادة على أنه قد يتم سحب الدكتوراه منه على غرار سحبها بعد كل من تطاول على الإسلام

وأضاف أنه من "اقتطع شبر من الارض فعليه وزره ليوم القيامة وعدم توزيع الميراث على الفتيات بالصعيد " حرام حرام حرام"