كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 11:56 مساءً - أول تعليق لوزير التعليم على واقعة "بسملة": "صعبانة عليا"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واقعة التنمر التي حدثت للطفلة "بسلمة"، موضحا :"انا بصيت للطفلة كأب، البنت صعبانة عليا، وعاوز اقابلها واسلم عليها واقولها انها جميلة".

وشدد "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، على أن التنمر أمر مرفوض تمامًا وتقف الدولة ووزارة التربية والتعليم منه موقفا مناهضًا.

ولفت أنه تم إصدار قرار بالإيقاف عن العمل للمُدرس الذي أهان التلميذة بسملة على، والتي تعرضت لواقعة تنمر بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة وسط دمياط.