أصغر كابتن طيار: تجنبت الحديث عن أحلامي في صغري حتى لا أتعرض للتنمر

قالت زينب حسن، أصغر كابتن طيار، إنها تبلغ من العمر 23 عامًا، وكانت تعشق السفر منذ الصغر ولديها شغف كبير للطيران، موضحة أنها عندما كانت تشاهد الطيارين تحلم بأن تكون في مكانهم وقررت بأن تسير وراء حلمها حتى تُحققه.

وأضافت "زينب"، خلال حوارها في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، أنها كانت تخشى أن تسرد أحلامها أمام أحد في سن طفولتها حتى لا تسمع انتقادات أو تنمر، إذ كانت تتمنى دائما أن تكون كابتن طيار وهذا كان من الصعب أن يتحقق في محيطها.

وأوضحت أصغر كابتن طيار، أن والدتها نصحتها بأن تحصل على مؤهل بجانب الطيران، فالتحقت بإدارة الأعمال، لافتة إلى أنها قدمت بكلية الطيران في الأسبوع التالي لحصولها على المؤهل الدراسي.

​