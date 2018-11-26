سما المصري: رأيت صورتي على علب "فياجرا حريمي"

قال الإعلامي محمد الغيطي، إن هناك معلومات عن وجود "فياجرا نسائية" داخل الأسواق المصرية باسم الراقصة الاستعراضية "سما المصري"، خلال برنامجه "صح النوم"، على قناة "ltc".
وردت سما المصري، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أنها لم تسمع قط عن وجود فياجرا باسمها، لكنها رأت فقط صورتها على علب "الفياجرا الحريمي"، والتي ستصدر في الأسواق قريبا والمشهورة بـ"الحباية الروز" على السوشيال ميديا.
وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم طرح "فياجرا نسائية" في الأسواق، مضيفة: "الست المصرية صحتها كويسة، ليه يعني ناخد فياجرا، ده ليلة الدخلة بعدها بـ9 شهور الست بتخلف على طول".
وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية أعلنت عن طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق، ثم اجلت طرحه والمؤتمر الصحفي لوقت آخر.
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