حلا شيحة تعلن عودتها لمصر قريبا: مش قادرة استنى

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وهي مرتدية "تي شيرت" من اللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا، مع سلسلة ذهبية رقيقة.

وأعلنت حلا، في تعليقها على الصورة عودتها لمصر قريبا، حيث كتبت، "نازلة مصر قريب، متشكرة لكل الفان على كلامكم الجميل ودعمهم دعواتكم، Can’t wait To be back to my lovely Cairo Miss you already".

وتفاعل جمهور حلا معها عبر التعليقات، "أنا من معجبيينك من زمان ولازلت معجبة بك ومؤمنة بفنك الراقي، لأنك حقيقي دون مجاملة إنتي إنسانه خلوقه ومحترمة جدا كل معجبيينك معاكي دايما وأبداً للأمام دائما".

وأضافت إحدى متابعيها، "أي قرار بتاخدي محبينك محترمينه والأهم إنك راضيا بقراراتك وعلاقتك مع ربنا دي بتاعتك مش بتاعة حد غير الخالق وبس، أوعي تتهزي من أقاويل النفوس المريضة عمر الناس ما بيعجبها حاجة".

كانت حلا شيحة، قد أثارت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد خلعها الحجاب، أغسطس الماضي، 39 عامًا، وحرصت شيحة على عدم الخوض في هذه الضجة، وقالت في تصريحات صحفية، إنها لم تقصد إهانة أي شخص ولا الإساءة إليه.

​