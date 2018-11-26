طبيب نساء يوضح لـ"هن" مفعول "الحبة الروز" ومتى يبدأ تأثيرها

نفى الدكتور خالد النمرسي، استشاري النساء والتوليد، أي تأثير للحبة الروز على الفتيات قبل سن انقطاع الطمث، موضحا أن الشركة المنتجة أعلنت قبل ذلك عند طرح الدواء المعروف بـ"الحبة الروز" أو "الفياجرا النسائية" في دول خارج مصر أنها للسيدات في سن اليأس، أو المرحلة العمرية التي تأتي بعد انقطاع الطمث.

وقال النمرسي، في تصريحات خاصة لـ"هن"، إنه يجب استخدام الدواء بمحاذير وتحت إشراف الطبيب، حيث إنه عقار "قوي"، وله آثاره الجانبية على المرأة مثل، "الغثيان والدوخة وقلة التركيز"، مؤكدا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـFDA رفضت الدواء ثلاثة مرات قبل أن تقبله في الوقت الحالي.

نصح طبيب النساء، باستخدام "الحبة الروز" في أضيق الحدود، لأن عدم الوعي الجيد بالدواء يتسبب في استخدامه بشكل سيئ، موضحا أنه سيتم طرحه في الأسواق دون روشتة أو جرعات محددة، ما يستوجب على السيدة التي تستخدمه أن تكون هي الرقيب.

وفصل النمرسي تأثير الدواء، وقال إنه سيبدأ مفعوله في السريان بعد ساعتين من تناوله، وأضاف، "هتحس بهبات سخنة، ودوخة" موضحا أنه عرض شائع لدى السيدات في سن انقطاع الطمث.

وقال، في تصريحات لـ"هن"، إن الدواء مخصص لكبار السن وليس الفتيات، لأن الفتيات غالبا مشكلتهن لن تكون متعلقة بالهرمونات أو المخ، مضيفا، "البنات اللي عندها مشكلة في الاستثارة مش بتبقى برود جنسي، زي الستات الكبار، يعني البنت بيبقى عندها مشكلة عضوية تشعر بألم عند الجماع، أو مشكلة نفسية خوف ورهبة من ممارسة الجنس".

وأضاف، "بينما الست الكبيرة بيكون في برود جنسي مع التقدم في السن"، موضحا أن الدواء يعمل على الهرمونات ومراكز الاستثارة الجنسية الموجودة في المخ، "البنت الصغيرة كدة كدة بتشعر برغبة في ممارسة الجنس دون الحاجة إلى دواء".

وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية أعلنت عن طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، الأربعاء المقبل، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق، ثم اجلت طرحه والمؤتمر الصحفي لوقت آخر.