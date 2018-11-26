هكذا ترتدي النجماتُ الأحذيةَ الصفراء.. استلهمي منهن إطلالتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتاجُ الإطلالات في بعض الأحيان إلى إضافة لمسة بلون مشرق مميّز، وتعرف النجمات أن أفضل طريقة لإضافة هذه اللمسة تتمثّل في ارتداء الأحذية الملوّنة.

في المواسم القليلة الماضية، ظهر اللون الأصفر كظل أساسي على مدرجات أشهر العلامات التجارية ولون الأزياء والأحذية على حدّ سواء.

لكن بالنسبة للكثيرين منّا يبقى السؤال: كيف يرتدي الشخص لونًا مشرقًا كالأصفر دون أن يبدو أشبه بعصفور؟ وحتى نساعدك على دمج هذه الأحذية في خزانتك اليومية، اخترنا لك بعض إطلالات أشهر أيقونات الموضة في هوليوود لتستلهمي منها أناقتك.

كانت العارضتان جيجي حديد وأوليفيا كولبو أول من احتضنتا هذه الصيحة في عام 2016، حيث حضرتا حدث The Pencils for Promise Fundraiser، وهما ترتديان صنادل الكعب العالي بحزام الكاحل من ستيوارت، وارتدت أوليفيا سترة جلدية قصيرة بنفس اللون وفستانًا أبيض قصيرًا، أما حديد فارتدت بنطلون الدنيم الممزق وكروب توب رماديًا ومعطفًا طويلًا بالرمادي الداكن.

كما جرّبت شقيقة جيجي الصغرى بيلا حديد هذه الصيحة في الصيف الماضي، حيث ارتدت البوت المكتنز الأصفر نسّقته مع بنطلون واسع أسود وقميص أسود وجاكيت بافر باللون الأصفر المطرّز بالأسود.

أمّا الممثلة أليسون بري فارتدت زوجًا من الكعب العالي المدبب باللون الخردلي بدل أصفر النيون، ونسّقته مع تنورة ماكسي وكروب توب مطبع بالكاروهات بالأحمر والبرتقالي والأصفر الباهت.

ومن جهة أخرى نسّقت الممثلة لوسي هيل بنطلون الكاكيب بقصة الساق الواسعة مع توب أسود بسيط وزوجًا من كعب السلينغ بوك باللون الأصفر الداكن.