كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:41 مساءً - غدا - رفع الحصانة عن رئيس الزمالك بطلب من النائب العام .. إلا إذا

تقدم النائب العام المستشار نبيل صادق بمذكرة إلى مجلس النواب بشأن طلب رفع الحصانة لتحريك دعوى جنائية ضد رئيس نادي الزمالك، في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالا لنص المادة "113" من الدستور.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستناقش طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في اجتماعها صباح الغد.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يتم التقدم بطلب لرفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك ، وفى كل مرة كان النواب بقيادة على عبد العال يرفضون الطلب دون إبداء أسباب واضحة سوى حماية رئيس الزمالك .