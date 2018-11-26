كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:41 مساءً - نشاط مكثف لوزير الاتصالات في معرض "CAIRO ICT 2018" - صور

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمال الجراح وزير الاتصالات اللبناني، تناول اللقاء سبل دعم آليات التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال بناء القدرات والتدريب.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2018.

وقد استعرض الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي؛ ومنها المشروعات التي تستهدف وصول الدعم لمستحقيه بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة والتي تقترن بتنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يرتبط بحساب بنكي أو بريدي وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

كما أوضح الوزير المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة من اجل تنمية الكوادر الشابة واحتضان رواد الأعمال وتكوين الشركات الناشئة وخلق بيئة داعمة للإبداع.

وشهد اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في مصر ولبنان لرفع كفاءة البنية التكنولوجية والمعلوماتية وأفضل الممارسات المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات في البلدين.

كما ألتقى الدكتور عمرو طلعت نيكولاس باباس وزير الاتصالات والسياسة الرقمية والإعلام اليوناني، حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين في عدد من المجالات أبرزها التحول نحو المجتمع الرقمي.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على التعرف على التجربة المصرية في ربط قواعد البيانات الحكومية، وكذلك التعرف على التجربة اليونانية في تطبيقات الزراعة الذكية والتي تأتي بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للزراعة وذلك من خلال وفود الخبراء الفنيين.

كما تم استعراض مستجدات العمل في مشروع مركز الابداع التكنولوجي الذي تم إنشاؤه من خلال التعاون بين مصر وقبرص واليونان، والذي تم تفعيل العمل به حيث تشهد الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواجد فعلي للمركز من خلال جناح خاص يضم عدد من الشركات الناشئة في البلدان الثلاثة من خلال ادارة ثلاثية وتشمل الفعاليات ورشة عمل لبحث سبل الوصول إلى الأسواق وامكانية توفير التمويل واقامة شراكات وتنمية الكوادر وتوفير الخبرات الاستشارية.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت.. سليم آفان نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمر محسن مدير برنامج معامل الأمم المتحدة للإبداع التكنولوجي، وخورخيه مارتينيز مسئول التكنولوجيا في الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف معمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي؛ والذي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن اطلاقه في ديسمبر 2017، ويستهدف تطوير حلول تكنولوجية إبداعية للتعامل مع التحديات العالمية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تناول اللقاء مناقشة رؤية استراتيجية برنامج معامل الأمم المتحدة للإبداع التكنولوجي على مستوى العالم، وخارطة الطريق ونطاق العمل للمعمل الإقليمي في مصر، كما تم استعراض الموقف الحالي حيث تم الانتهاء من تجهيزات المعمل وجاري تعيين العمالة المحلية والدولية، وذلك بالإضافة إلى انه يجري العمل حاليا على إجراء دراسات جدوى عن المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولية حيث تجدر الاشارة إلى أن نطاق عمل المعمل في مرحلته الأولى هو تطوير حلول إبداعية في أربعة مجالات وهي مكافحة الأوبئة، وتعليم ذوي الإعاقة، وترشيد استخدام المياه وزيادة خصوبة التربة، وإدارة المخلفات الصناعية.

هذا وقد تم الاتفاق على أن تتضمن خطة العمل تنفيذ لقاءات لتحفيز الشباب على الإبداع أولها لقاء في مجال الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل "block chain" قبل نهاية العام.

وأكد الحاضرون خلال اللقاء على أهمية المعمل ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

