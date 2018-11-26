كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:41 مساءً - البرلمان الاوروبى: 11 ديسمبر موعد التصويت على الاتفاق حول "بريكست"

أكد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن البرلمان سيصوت على الاتفاق بشأن "بريكست" يوم 11 ديسمبر المقبل.

وأكد المتحدث صحة المعلومات التي نقلتها صحيفة "بيزنس إينسايدر" بشأن موعد التصويت، الذي ورد في رسالة بعث بها المنسق الحكومي جوليان سميث إلى أعضاء البرلمان.

ومن المقرر أن تستغرق المناقشات في البرلمان 5 أيام بداية من 4 ديسمبر.

وحذرت تيريزا ماي من أن بريطانيا ستواجه "المجهول" في حال رفض البرلمان الاتفاق بشأن "بريكست". وقالت أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين، إنه "ليس هناك اتفاق أفضل" مما تم التوصل إليه.

وأضافت ماي: "لا أحد يعلم ماذا سيحدث إن لم يتم إقرار هذا الاتفاق"، محذرة من مزيد من "الانقسام والغموض"، ومشيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيضر بالاقتصاد.

تجدر الإشارة إلى أن ماي تواجه انتقادات سواء من المعارضة أو من حزبها المحافظ بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد ومستقبل العلاقات بينهما.

وتعتبر مصادقة كل من البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي ضرورية ليدخل الاتفاق الذي وافقت عليه القمة الأوروبية يوم الأحد الماضي، حيز التنفيذ.