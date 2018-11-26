كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 10:41 مساءً - باشاك شهير يواصل الإنتصارات ويؤمن قمة الدوري التركي

باشاكشهير

واصل فريق اسطنبول باشاكشهير الذي يضم الظهير الأيسر المصري كريم حافظ سلسلة انتصاراته في الدوري التركي الممتاز، وتغلب على مضيفه غازي عنتاب بهدفين نظيفين في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة.

وجلس كريم حافظ على دكة البدلاء، ولم يشارك في المواجهة، ليواصل انتظاره الظهور الأول منذ انضمامه لصفوف باشاكشهير، حيث يسيطر جايل كليتشي نجم آرسنال ومانشستر سيتي السابق على مركز الظهير الأيسر.

سجل إيدين فيشكا هدف الضيوف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز رياض باييتش التقدم في الدقيقة الثالثة والسبعين.

بتلك النتيجة رفع اسطنبول باشاكشهير رصيده إلى ثلاثين نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري التركي، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن قاسم باشا صاحب المركز الثاني، والذي يضم الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه".