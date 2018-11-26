قضم الأظافر يمكن أن يتسبب في بتر الظفر

يتسبب قضم الأظافر أو تمزيق الجلد حول الأصابع في الإصابة بالعديد من الأمراض منها "التهاب حول الظفر".

وبحسب ما ذكره موقع "Authority Nutrition"، فإن التهاب حول الظفر يصيب حافة الظفر، حيث يصبح الجلد منتفخا وأحمر اللون وبه ألم أيضا، ثم تتسبب البكتيريا المعروفة باسم "المكورات العنقودية" في حدوث خراج، مما يستدعي الرعاية السريعة لتجنب تطور الخراج.

ويكفي في الحالات البسيطة علاج التهاب ترطيب حافة الظفر بواسطة كريم غني بالدهون أو الفازلين، وإذا بقي الإصبع منتفخا وبه ألم، فلابد من استشارة الطبيب فورا.

وفي الحالات الشديدة يجري العلاج بواسطة المراهم المضادة للفطريات. وإذا لم يتماثل الظفر للشفاء بالعلاج الدوائي أو في حال وجود خراج، يمكن حينئذ اللجوء إلى التدخل الجراحي، حيث يلجأ الجراح إلى الشق والتنظيف.

ويجب علاج الالتهاب الشديد على وجه السرعة، نظرا لأن العدوى يمكن أن تنتشر إلى العظام السلامية، فيصبح بتر جزء من الإصبع ضروريا لتجنب الغرغرينا، التي تعتبر من المضاعفات النادرة لالتهاب حول الظفر.

وللوقاية من الالتهاب ينبغي التوقف عن قضم الأظافر وتمزيق الجلد حول الأصابع، وحال ظهور قطع صغيرة من الجلد حول الظفر، فمن الأفضل إزالتها بواسطة مقص.

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