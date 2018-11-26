هوس نسائي بلعبة "pubg": "اختاروا لي اللبس الأشيك عشان داخلة معركة"

أثارت لعبة PUBG الإلكترونية كثيرا من الجدل في الآونة الأخيرة، بين من يرون أن اللعبة تعتبر طريقة مثالية للتعارف بين البنات والشباب، خاصة أن اللعب فيها أحيانا يستوجب تكوين فريق من 4 أشخاص، يحتمل أن يكون أحد أفراد هذا الفريق فتيات وشباب من نفس البلد، وغالبا نفس المرحلة العمرية، وصولا إلى أنها "ترند" جيد للألعاب الإلكترونية في الهواتف المحمولة في الوقت الحالي.

أغلب من يلعبون هذه اللعبة يرون أنها مجرد تسلية، يقول خالد أحمد، إنه سمع عنها عن طريق الإنترنت فقرر تجريبها، "لعبة عادية حرب وناس بتقتل ناس، ولذيذة ومسلية، هي فعلا ممكن تكون طريق تعارف بين بنات وولاد، بس مش شرط أحيانا بكون بلعب لوحدي".

لكن اللعبة لفتت نظر الفتيات بشكل مختلف، وبدأن في مشاركة أصدقائهن لقطات منها، فطلبت إحدى الفتيات على جروب خاص بالبنات اختيار بين شكلين من الملابس لأنها ستدخل في دور مع "حد مهم"، فكتبت في منشور، تمت مشاركته بشدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "بسرعة يا بنات عشان داخلة معركة مع حد مهم، أنهي أشيك؟"، تفاعل مع هذا المنشور ما يزيد عن ألفي فتاة، وأكثر من 300 تعليق.

وفي منشور آخر على مجموعة للفتيات أيضا، دخلت فتاة وكتبت تسأل عن "حلة تيفال"، يتم استخدامها في اللعبة الشهيرة PUBG، وكتبت "بنات منين أجيب طاسات تيفال زي اللي في PUBG".

تطرقت الفتيات حتى للملابس المستخدمة خلال اللعبة، وملئهن الشغف في شراء الملابس النسائية مثل التي توجد في اللعبة، فصورت إحدى الفتيات "ستايل" ملابس موجود في PUBG، وسألت من أين يمكن لها أن تحصل عليه.

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