في جنوب إفريقيا.. رجل يقتل زوجته وشقيقها خلال نظر دعوى طلاق

أطلق زوج النار على زوجته وشقيقها داخل قاعة المحكمة، خلال سير المحاكمة في جنوب إفريقيا.
أعلنت الشرطة أن إطلاق النار وقع في مبنى المحكمة المحلية في مدينة دوربان، بينما كان القضاة ينظرون في دعوى طلاق بين الزوجين، بحسب ما نقلته "سبوتينك".
وأفادت المتحدثة باسم الشرطة أنه "قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًا، أثناء الاستراحة، أطلق المشتبه فيه النار على زوجته وشقيقها فقتلهما على الفور"، موضحة أن "الرجل حاول أن ينتحر لكنه نقل إلى المستشفى في حالة حرجة".
يذكر أن المحاكم في جنوب إفريقيا تحظى بحماية مشددة وأجهزة لكشف المعادن والمسح الضوئي لكل الحقائب التي يحملها الوافدون إليها.
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