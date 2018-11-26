استشاري نساء وتوليد: "الحبة الروز" تؤثر على قدرة المرأة الإنجابية

قال عمرو العباسي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، إن "الفياجرا النسائية" المعروفة بـ"الحباية الروز" غير صحية، وتؤثر على قدرة المرأة على الإنجاب.

وأضاف العباسي، خلال حواره في برنامج "كلام البنات"، على قناة "TEN"، مع الإعلامية نرمين شريف، أن طرح مثل الحبوب "البينك والروز" يفيد في بعض الحالات القليلة جدا، ولكن الآن ظهرت بعض المرطبات "كريم" يساعد على الترطيب بدلا من تناول الحبوب.

وأشار إلى أن كثيرا من السيدات يُعانين من عدم الإحساس بالنشوة الجنسية بسبب الختان، فنلجأ للحقن فتحدث الإثارة بعد أشهر قليلة جدا.

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