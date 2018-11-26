بـ"عباءة صفراء وترتر".. رقصة جديدة لفيفي عبده على "انستجرام"

نشرت الفنانة فيفي عبده رقصة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت عبده وهي مرتدية عباءة شيفون باللون الأصفر وبها كرات سوداء، وتحتها بطانة سوداء، فوق الركبة، مزينه بالترتر الذهبي. ورقصت فيفي على أغنية "يا زعلان وعندك حق" للمطرب موسى. وجاءت التعليقات على الفيديو، "يا مبهجة"، و"روحك حلوه". وكان آخر ظهور للفنانة فيفي عبده على السجادة الحمراء بمهرجان القاهره السينمائي بدورته الأربعين، وهي مرتدية فستان جلد باللون الذهبي، ذو أكمام طويلة ومكياج ناعم، كما لم تتخل عن قطعة زرقاء داخل أكسسواراتها. ​

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