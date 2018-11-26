فرح الهادي منهارةٌ ونادمةٌ على إجراء عملية تجميل في وجهها.. "أنا مش أنا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية فرح الهادي عن ندمها الشديد على عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرًا، مؤكدةً أنها غير راضية عن نتيجتها لأن وجهها أصبح عريضًا، وإذا استمرّ الوضع على هذا ستخضع لعملية أخرى لإزالة "التكساس" المادة التي حقنتها لوجهها.

وقالت الهادي عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "لما سوالي وجهي الدكتور كانت النتيجة وايد حلوة وبرفيكت بس وجهي كان مورم شوي وقالي هذا شيء طبيعي وبعد كم يوم بصير أوك".

وتابعت: "بس التكساس حسيته كتير أوفر ومبالغ فيه ووجهي عريض.. أنا ماحب وجهي يكون عريض أنا أحب الوجه يكون مثلث.. وأنا لما عملت التكساس كنت أبغي أحدد الفك فقط".

وأضافت: "فإذا حسيت إنه التكساس أوفر بعد مايفش الورم راح أروح أذوب شويت تكساس.. وشفايفي الي فوق لازم يتخنوا زيادة.. بس والله أنا ناطرة الورم يخف شوي.. تدرون وأنا قاعدة أصور سناب ما أعرف وجهي أحس إنه أنا مو أنا.. أمس كنت منهارة لما رجعت من عند الدكتور بعدها خف الورم شوي".

وكانت الفنانة الكويتية فرح الهادي شاركت متابعيها بمقطع فيديو لها أثناء تواجدها في عيادة طبيب التجميل، من خلال حسابها عبر تطبيق "سناب شات".

وأوضحت الهادي أن سبب زيارتها لطبيب التجميل هو رغبتها في عمل نيولوك يتناسب لحفل العرس الذي اتفقت مع زوجها الفنان الكويتي عقيل الرئيسي على إقامته احتفالًا بمرور عام على زواجهما.