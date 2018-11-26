كلوي كارداشيان بإطلالة جريئة باللون الأصفر النيون.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت نجمة الواقع كلوي كارداشيان على "الإنستغرام" يوم أمس، صورةً لها وهي ترتدي زيًّا كاملًا باللون الأصفر النيون الجريء، نسّقته مع أحذية بوت "Desert Rat" العصري من علامة "Yeezy" لزوج شقيقتها كيني ويست.

وظهرت كلوي في الصورة برفقة شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان، وقد ارتدت حمّالة صدر رياضية، شورت راكب الدراجة النارية، سترة واقية كلها مطابقة بلون أصفر النيون، أما بالنسبة للإكسسوارات، فقد ارتدت حقيبة الخصر من لويس فيتون المطبّعة بالشعار، ونظارات شمسية زرقاء عاكسة، وأحذية البوت العسكري من جلد الغزال من مجموعة "Yeezy’s Season 6".

ويأتي البوت بتصميم مكتنز، يصل طوله إلى الكاحل، ويتميّز بأربطة أمامية من الدانتيل، ومُقدّمة مستديرة، ونعل مطاطي مدبوغ، وقد سبق أن ارتدته عدة مرات، كما ارتدت نفس الزي الرياضي سابقًا في أكتوبر أثناء قضاء العطلة برفقة ابنتها في بالي.