منظمة "بيتا" لحقوق الحيوان تكشف أسماء الفائزين بالجوائز السنوية للأزياء

أعلنت منظمة "بيتا" -منظمة غير ربحية لحقوق الحيوان- عن أسماء الفائزين بجوائزها السنوية للأزياء، حيث تحتفي المنظمة بالعلامات التجارية التي تخلت عن استخدام المواد الحيوانية في أزيائها هذا العام.

وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن صناعة الأزياء تعرَّضت للتدقيق في السنوات السابقة من قبل نشطاء حقوق الحيوان، الذين ينتقدون العلامات التي تصر على استخدام الفراء الحقيقي في أزيائها.

وتخلَّت العديد من العلامات التجارية الفاخرة في عام 2018، عن هذه الممارسة،بما في ذلك كوتش، وبربري، ومايكل كورس، وديان فون فورستنبرغ، الذين تم اختيارهم جميعًا كأوائل الفائزين في فئة الأزياء الفاخرة الأكثر رواجًا لمنظمة بيتا بسبب أعمالهم.

كما تم اختيار موقع أسوس للازياء كأفضل منصة على الإنترنت من قبل بيتا في ضوء إعلانها عن فرض حظر على الموهير والحرير والريش ومنتجات الكشمير على موقعها. من جهة أخرى ، فاز أسبوع الموضة في هلسنكي بجائزة أفضل حدث تقدمي في مهرجان بيتا السنوي ، وذلك بسبب قراره بحظر الجلود من عروض الأزياء حتى عام 2019.

وتم تكريم العلامة التجارية faux fur label Ecope في الشارع الرئيسي، مع جائزة الابتكار لاستخدام الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها لإنتاج ملابسها، فيما قالت إليسا ألين مديرة بيتا "الحياة النباتية هي الآن نمط الحياة الأسرع نمواً في جميع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، والمستهلكون يتطلعون لشراء الملابس والاكسسورات التي تتسق مع قيمهم المحافظه علي الحيوانات والكرة الأرضية" واضافت "إن صناعة الأزياء بائت تتعتمد على الأقمشة النباتية ، لقد ولت أيام الاعتماد على الحيوانات في صناعة الأزياء".

وكان من بين الفائزين الآخرين العلامة التجارية "الدكتور مارتنز" ، التي حصلت على جائزة في فئة الأحذية النباتية لمجموعتها الواسعة من الأحذية النباتية ، وفيجا، التي حصلت على جائزة أفضل مجموعة من الأحذية النباتية لجلودها النباتية ومجموعة القطن العضوي.

وحصلت العلامة التجارية Felder Felder التي تتخذ من لندن مقراً لها على جائزة التعاون من أجل الشراكة مع علامة Ecoalf لإنتاج مجموعة من كبسولات المعاطف المصنوعة من مواد معاد تدويرها. ومُنِحَت العلامة التجارية (Save the Duck) جائزه أفضل علامة تجارية لمعاطفها المعاد تدويرها الخالية من الحشوات الحيوانية ؛ وفازت ألكسندرا كى في أفضل فئة للحقائب النباتية لإكسسواراتها المبتكرة المصنوعة من جلود التفاح ، وهي مادة صنعت في إيطاليا وتدمج قشور التفاح العضوية في الجلد المستخدم في الحقائب.

وتقوم منظمة "بيتا" ، التي يتضمن شعارها "الحيوانات ليست لنا لنرتديها " ، حاليًا بحملة من أجل العلامة التجارية الشهيرة "فور ايفر 21" للتوقف عن بيع الملابس المصنوعة من الصوف ، والتي يتضمن إنتاجها ممارسات ضارة تضر بشكل كبير بالأغنام.