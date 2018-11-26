كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - بالصور - حقيقة استبعاد محمد عنتر من قائمة الزمالك الإفريقية

محمد عنتر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لعام ٢٠١٨ /٢٠١9. ونشرت بعذ المصادر الإعلامية مفاجأة مدوية باستبعاد محمد عنتر أحد أبرز لاعبي الزمالك بالإضافة إلى أحمد رفعت. ولكن بعد الإطلاع على القائمة تأكد وجود عنتر بها ولكن باسمه الحقيقة وهو محمد حسن هاشم.. لتكون القائمة كالتالي : حراسة المرمى: عماد سيد - محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح. خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - بهاء مجدي - حمدي النقاز - محمود علاء الدين - محمود حمدى الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام. خط الوسط: محمود عبد العزيز– أيمن حفني - فرجاني ساسي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد إبراهيم - مصطفى فتحي -طارق حامد - عبد الله جمعة - أحمد مدبولي - إبراهيم حسن - محمد حسن - يوسف أوباما -محمد عنتر. خط الهجوم: حميد أحداد - محمود عبد المنعم كهربا - عمر السعيد – كابونجو كاسونجو.



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