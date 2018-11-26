كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - الطبيعى يكسب.. 6 نصائح من الجدات أثبتت فاعليتها أهمها الجاز

كانت وما زالت الجدات تحتفظ بكثير من نصائح التجميل والعناية بالبشرة والشعر، وعلى الرغم من بساطة الخطوات وسهولة التنفيذ إلى أن النتائج كانت مبهرة ، مما يجعلها تعيش بيننا لليوم ومازلنا نستخدمها ونستمتع بمفعولها الكبير، ومن هذه الوصفات.

1- حمام زيت الزيتون الساخن

على الرغم من أن شركات العناية بالشعر كل يوم تنتج العديد من الأدوات، التي تؤكد أنها ذات منافع للشعر وتمنع التساقط والتقصف إلا أن حمام زيت الزيتون الدافئ، والذي يعمل على تنشيط بصيلات الشعر ويحمي الأطراف من التقصف مازال يتربع على عرش الوصفات الفعالة.

2- الكحل بماء البصل

كانت الجدات تجتهد في عطلة نهاية الاسبوع على تكحيل عيون الفتيات وكانت قبل أن تغمس العود في المكحلة كانت تغرسه في البصله وبعدها تقوم بتمريره ببطء وخفة على العيون من الخارج، وهذا كان يساعد على جعل العيون تفرز الدموع فتعمل على غسل العيون وجعلها تبدو أكثر اتساع .

3- الجاز للشعر الحرير

نعم كان ومازال الجاز من الأدوات التي تعتبرها الجده أحد أدوات التجميل، فهو قادر على تخليص شعر الصغيرات من حشرات الشعر التي قد تصيبهم من أى مكان، أما الفتيات فلن ينكرن أن الشعر كان يكتسب نعومة ولمعان لا نظير لها.

4- الصبار لجميع المشاكل

جيل الصبار الطبيعي والذي كان يزرع في أغلب شرفات المنازل كان الحل المثالي لمنع سقوط الشعر وعلاج حب الشباب وتنعيم البشرة.

5- الفحم لبياض الأسنان الناصع

طحن قطعة من الفحم الأسود ووضع عليها قطرات من العسل وفرك الاسنان بها كانت تكسبها بياض لا يمكن أن تحققه كثير من أنواع معجون الأسنان.

6- دم الغزال للجميلات

على الرغم من أن دم الغزال ذلك اللون الأحمر القاني الذي يباع لدى العطار زهيد الثمن إلا أنه لليوم يدخل في كثير من وصفات التجميل وكانت الجدات تنصح باستخدام القليل منة لتوريد الوجنتين بشكل طبيعي ، وأيضا اكساب كعب القدم لون وردي محبب.