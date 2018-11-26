كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - بتروجيت يفقد أهم أسلحته قبل مواجهة الأهلى بالدوري

شيمس بيكلى

يغيب الإثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب بتروجت عن مباراة فريقه أمام الأهلى فى المباراة المقبلة المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن سلسلة اللقاءات المؤجلة للمارد الأحمر نظرًا لمشاركته فى دورى أبطال أفريقيا. كان محمود وفا حكم لقاء بتروجت وسموحة التى انتهت منذ قليل قد أشهر الكارت الأحمر فى وجه بيكلى أثناء خروجه من أرض الملعب بسبب بطئه فى المغادرة ودخوله فى مشادة مع أحد لاعبى سموحة الذى طالبه بالخروج بسرعة إلا أن اللاعب رفض، وهو ما جعل حكم المباراة يشهر له الكارت الأصفر الثانى ثم الكارت الأحمر .

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