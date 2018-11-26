كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - خالد قنديل : الوفد هو الوعاء التاريخي للحركة الوطنية المصرية الحديثة

أكد الدكتور خالد قنديل عضو الهيئة العليا المنتخبة لحزب الوفد، التأييد الكامل والمطلق لأعضاء «عليا الوفد» للمستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب.

وأضاف عضو الهيئة العليا في بيان له، أن حزب الوفد هو الوعاء التاريخي للحركة الوطنية المصرية الحديثة، و هو الإبن الشرعي لثورة 1919م،

و يعد حارس الفكر الليبرالي و معقل الديموقراطية، و رمز الوحدة الوطنية المصرية، مؤكدا ثقته في اجتياز الحزب أزمته الحاليه قبل إحتفاله بمئويته الأولى، و عبر «قنديل» عن إستياءه من التصريحات الغير مسئولة و الإتهامات التي يلقيها البعض جزافا ضد الوفد ورئيسة، دون سند أو دليل .

وأكد الدكتور خالد قنديل، على نزاهة العملية الانتخابية للوفد، ومشددا على أن الانتخابات تمت بشفافية وحيادية تامة

مناشدا الجميع الترفع عن صغائر الأمور و التحلي بالقيم الوفدية و تجنب التجريح و التشهير و الإدعاءات الباطلة التى تسئ للوفد مكانه وتاريخا .