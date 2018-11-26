كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - صوت مصر تناشد المسئولين مساندة البطل المصرى الشاب رامى القصرى .. بالصور

وجهت حركة صوت مصر فى الخارج التحية والتقدير الى د. وائل عبد القادر القيادى فى الجالية المصرية بايطاليا على اهتمامه الكبير وتشجيعه للشاب المصرى البطل رامى القصرى الذى يعيش في الجنوب الايطالي للدراسة ضمن بعثة مصرية وقالت الحركة فى بيان لها صباح اليوم لقد تواصلنا مع د. وائل عبد القادر القيادى فى الجالية المصرى بايطاليا والمعروف بمواقفه الوطنيه مع الدولة المصرىة الذى اكد ان رامى القصرى 20 عاما هو

بطل مصري في لعبة الوشوكونغ اهمله الاتحاد المصري وهو حاليا يدرب نفسه علي نفقته الخاصة علي الرغم من أنه يتيم الاب والام والاخت الوحيدة وانه يدرب نفسه بدون مدرب ويشارك بايطاليا في البطولات علي نفقته ايضا ويحصل دائما علي الميدالية الذهبية وقال د. وائل عبد القادر بحزن شديد :انا لو قدمته هنا في نادي ايطالي سوف يحصل علي الجنسية علي الفور وسيمثل ايطاليا دوليا وسط التجاهل المصري لهذا الشاب لكننى اتمني أن يمثل مصر في الأولمبياد القادم وسيحصل علي ميدالية مؤكده حيث سبق ان فاز بعدد كبير من البطولات

