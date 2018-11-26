كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - ماعت تشارك بالدورة 97 للجنة القضاء على التمييز العنصرى بسويسرا

جنيف، سويسرا

حضر اليوم وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان الجلسة الافتتاحية للجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها السابعة والتسعون بمقر المفوضية السامية بقصر ويلسون.

افتتح الجلسة رئيس اللجنة "امير نور الدين" بحضور مدير مجلس حقوق الانسان وقسم آليات المعاهدات "آدم عبد المولى" الذي القى خطابه حول رؤية المفوضة السامية في تولي اهتمام المجلس وآلياته حول جرائم الإبادة الجماعية التي تنشأ نتيجة لخطاب الكراهية. وأوصى بمراجعة مخرجات اجتماعات رؤساء لجان المعاهدات بنيويورك في مايو 2018.

والجدير بالذكر ان اللجنة ستراجع ضمن فعاليات الدورة تقارير ستة دول هم: قطر- العراق- هندوراس- البانيا- النرويج والجمهورية الكورية. وتتألف اللجنة من 18 عضوا هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم ، يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف. وتصدر اللجنة في نهاية الدورة ملاحظاتها الختامية لكل دولة وهي تقييم مستقل لامتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المعاهدة، والتي تأخذ في اعتبارها تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية في اصدار تقييمها المستقل.

وتشارك مؤسسة ماعت بتقريرين للجنة حول مراجعة قطر والعراق، وتراجع دولة قطر تقريرها غدا الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ضمن فعاليات الدورة بحضور وفد الدولة.

