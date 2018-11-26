كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 08:09 مساءً - اعرف سر قتل 70 "حوت طائر" فى جزيرة ستيوارت النيوزيلندية

وتلقت إدارة حماية البيئة الذين تلقوا بلاغا يوم السبت من حملة تخييم فى المنطقة، وقال رين ليبينز مدير العمليات فى إدارة الحفاظ على البيئة، إن قرارا اتخذ بالقضاء على النصف الباقى، نظرا للحالة السيئة التى كانت تعاني منها والمكان البعيد.

وقال ليبينز: "للأسف، كانت احتمالية نجاح القدرة على إعادة الحيتان الباقية للمياه مجددا ضعيفة جدا"، متابعا: "على الرغم من ذلك، فإن اتخاذ قرار مثل هذا مفجع".



