"حكاية 4 أيام زواج".. "سمر" تطلب الخلع: "عايزني أعزم حماتي في الصباحية"

بعد 4 أيام من الزواج، غادرت "سمر. م" 26 عامًا، منزل الزوجية، بعدما اعتدى عليها زوجها بالضرب ليتركها نحو 7 أشهر لدى منزل والديها، دون محاولة للصلح يبنهما، ما دفعها لإقامة دعوى "خلع" حملت رقم 2157 لسنة 2018، ضد زوجها "أحمد. ع" 29 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

وكانت "سمر" أقامت الدعوى بعد 7 أشهر من الزواج، مشيرة إلى أن زوجها تركها في منزل والديها بعد 4 أيام من الزواج: "اتخانقنا في الصباحية عشان طلب مني أعزم حماتي وأخواته على الغدا ورفضت قولتله أنا لسه عروسة هقوم أطبخ.. وبعدها بيومين اتخانقنا فضربني وغضبت في بيت أهلي".

وتابعت "سمر" لـ"هن": "من يومها مبيسألش فيّا ولا جه يصالحني وكذا حد من أهلي كلموه بس رفض يرجعني أو نتصالح وكل شوية يتصل ويوعدني هيرجعني ويخلف كلامه مع أهلي.. وآخر حاجة قالي مش عايزك.. وعرفت إنه ماشي مع واحدة مش كويسة ولما قولتله قالي مش عايزك ومبقتش حاسس معاكي بأمان.. طلبت الطلاق رفض.. قولتله حرام عليك التعليقة دي ليه أنا كمان مبقتش حاسة معاك بأمان سيبني في حالي".

وأضافت: "مش عايزة منه حاجة غير يسيبني لوجه الله.. لما هو مرتاح مع واحدة تانية عايز مني إيه".

"سمر. م" اسم مستعار لشابة عشرينية تعيش في أحد أحياء القاهرة الكبرى، فضلت إخفاء هويتها حرصًا على سلامتها.

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