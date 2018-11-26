بالصور| بيلا حديد.. "جسد مثالي" في صحراء أبوظبي

ينتظر ذاويكند، صديق بيلا حديد الحميمي، إقامة حفل غنائي له في الإمارات العربية المتحدة، وتصاحبه صديقته عارضة الأزياء بيلا حديد، فخرجا سويا إلى صحراء مدينة أبو ظبي.

ونشرت بيلا حديد على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عدة صور للتنزه في صحراء أبو ظبي، وظهرا بشكل رومانسي، وتفاعل جمهور بيلا معها عبر التعليقات، فكتب أحد المعلقين، "جسد مثالي"، وقال آخر، "جميلة".

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