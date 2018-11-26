آمنة نصير عن حصول الزوجة على نصف ثروة طليقها: الله أمرنا بذلك

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف، إن تصديها للدفاع عن حقوق المرأة جاء نتيجة واقعة تعرضت لها قبل أن تُصبح عضوًا في مجلس النواب بحوالي عام.

وأوضحت آمنة نصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن عبر فضائية "dmc"، أنها تحدثت إلى سيدة كانت تفترش الأرض وأخبرتها أنها كانت متزوجة منذ 35 عامًا وأنجبت 3 أولاد، مضيفةً: "جوزها فاجئها في يوم وقالها مهمتك انتهت أنا اتجوزت، لمي هدومك وامشي من هنا، واتجوز السكرتيرة بتاعته كانت معاه يومها".

وعن مطالبتها بتنصيف ثروة الرجل مع طليقته، قالت عضو مجلس النواب: "إن هناك الآلاف من النساء يعشن بمثل حال هذه السيدة، ولا يجدن ثمن كِسرة الخبز أو كوب الماء".

وأضافت: "في حالة وقوع الطلاق ضرورة، تحصل كل مطلقة على 1% من دخل الطليق عن كل سنة قضتها معه، وفي حالة زواجها لـ25 سنة أو أكثر حينها، يوجب ذلك مقاسمته في بيته، والله أمرنا بذلك في القرآن، وأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم".

كانت آمنة نصير قد أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري بعدما طالبت بوضع قانون لحماية المطلقات غير العاملات، طالبت فيه بحصول الزوجة على نصف ثروة زوجها إذا استمر الزواج ربع قرن أو أكثر.

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