استشاري نفسي: الآباء سبب تعليم الكذب لأبنائهم بسبب "تربيتهم بالقهر"

قالت الدكتورة أمل محسن، استشاري نفسى، إن الآباء والأم ينقلون الكذب إلى الأبناء في الكثير من الأحيان، موضحةً، "لما حد يتصل عليهم بيقولوا للولاد ردوا وقولوا مش موجود، ده كدب، بس هم فاكرين إنه مش كده".

وأضافت "شلبي"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، عبر فضائية "dmc"، أن القهر في تربية الأبناء يعلمهم الكذب، حيث إن كثرة الممنوعات دون إقناع ووضع المزيد من الضغوط يجعلهم يطيعون الأوامر بقهر وعجز وهو ما يدفعهم إلى التخلص من هذا الشعور.

وتابعت: "الأطفال لا يعرفون ما هو الكذب، لكنهم يلجأون إلى المراوغة للتخلص من مخاوفهم وهو ما يترسب في شخصيتهم حتى يتمكن منهم الكذب عندما يكبروا".

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