صرحت بالزواج من غادة عادل لو كانت رجلا.. لقطات من حياة علا غانم في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة علا غانم، اليوم، بعيد ميلادها الـ47، وتعد علا من الفنانات التي حفرن أسمائهن في تاريخ الدراما المصرية، لتقديمها العديد من الأدوار المختلفة والمتعددة، فعلى الرغم من عدم إبراز اسمها بالسينما إلا إنها حققت نجاحًا كبيرا بالدراما.

وفي يوم ميلادها، يرصد "هُن" أبرز المعلومات في حياة علا:

ولدت علا غانم 26 نوفمبر 1971، بالكويت.

انتقلت للإقامة بمحافظة الإسكندرية.

لم تستكمل دراستها الجامعية، وتحمل شهادة الثانوية العامة.

بدأت مشوارها الفني بالعمل كموديل بأغنية "هنساك" للمطرب محمد فؤاد.

تزوجت من وليد الضفراوي في سن صغيرة بالمرة الأولى، حيث كانت في عمر الـ 17، أنجبت ابنتيها "كاميليا، فريدة"، إلا أن زواجها لم يستمر سوى 5 سنوات.

عقب الانفصال، تزوجت علا غانم من أحمد المسلمي، ولكن سرعان ما انتهت الزيجة بعد مرور 7 أشهر، بسبب تعديه عليها بالضرب أمام بناتها.

وعلا متزوجة حاليًا من رجل الأعمال عبد العزيز لبيب.

اشتهرت بالأدوار الجريئة، والإغراء، بالسينما والتلفزيون.

في 2014 خضعت لعملية جراحية بإزالة ورم حميد من بطنها.

صرحت من قبل أنها لو كانت رجلا لتزوجت الفنانة غادة عادل، ورافقت أنجلينا جولي.

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