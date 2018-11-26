خبير: "متخليش أهل جوزك يسيطروا" بداية التدخل في الحياة الزوجية

قال تامر شلبي خبير التنمية البشرية، إن التدخل في الحياة الزوجية يبدأ في أغلب الأحيان منذ طلب المرأة المشورة قبل زواجها، حيث يحذرها أقاربها وأصدقائها بشكل سلبي لتلافي المشكلات ما يُكَّون داخلها بعض الرواسب السلبية.

وأضاف "شلبي" خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، عبر فضائية "dmc": "بيتقالها متخليش أهل جوزك يسيطروا فده بيخلق مشاكل، والعكس صحيح، لما يتقالها خليكي كويسة وتاخد نصائح إيجابية بيخلق نوع من أنواع الغيرة، خاصةً لو العريس أخ وحيد لبنات".

وأكد خبير التنمية البشرية على أنه يجب أن يتفق الزوجان على حصر شؤون حياتهما الزوجية فيما بينهما، ومنع أي محاولات للتدخل بينهما لتجنب المشكلات في.

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