ياسمين صبري تٌقلق جُمهُورها.. حذفت "الواتساب" وجميع حساباتها على "السوشال ميديا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أغلقت الفنانة المصرية ياسمين صبري، اليوم الاثنين، جميع حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستغرام"، دون إبداء أي أسباب أو تعليقات على هذه الخطوة، التي يعتبرها البعض صادمة لجمهورها ومتابعيها في مختلف أرجاء الوطن العربي.

ورغم نشاط ياسمين المتواصل مع جمهورها عبر حساباتها على مواقع "السوشال ميديا"، وكتابة منشورات يومية ونشر صور على "إنستغرام"، إلا أنها أوقفت الحسابات مرة واحدة لتترك جمهورها ومتابعيها في حيرة مستمرة وسط زيادة التكهنات.

وأقدمت ياسمين صبري على حذف تطبيق "واتساب" على رقمها الشخصي الذي يتواصل معها عليه الإعلاميون والصحفيون، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنها أقدمت على ذلك دون إبداء أسباب واضحة.

ونشرت الفنانة المصرية خلال الأيام الماضية، فيديوهات أثناء ممارستها التمارين الرياضية عبر حسابها في "إنستغرام"، فضلاً عن مشاركتها أيضًا جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا لصالح مجلة Bazaar العربية، والتي ظهرت خلالها بالعديد من الإطلالات.

وتخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد تعاقدت على بطولته مع شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويعرض في رمضان المقبل، لتعود به إلى الدراما بعد غيابها عن الشاشة الصغيرة رمضان الماضي.

وكان فيلم "الديزل" آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري أمام الفنان محمد رمضان وفتحي عبدالوهاب وتامر هجرس وهنا شيحة، وهو من إخراج كريم السبكي، كما شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" أمام الفنان محمد إمام.