معطف صوف يجمع بين جنيفر لوبيز وبيلا حديد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من النادر رؤية ملكة الأناقة جنيفر لوبيز وهي ترتدي قطعة أنيقة بسعر زهيد أو معقول، فالعام الماضي مثلاً، كانت لوبيز السبب وراء شعبية زوج من النظارات الشمسية التي لا يتجاوز سعرها 30 دولارًا، وفي خريف هذا العام، تألقت لوبيز بمعطف ماكسي من الصوف من "DSTLD".

ويأتي هذا المعطف من علامة "DSTLD" بتصميم مريح للغاية ودافئ، ويتميّز بحزام يربط الخصر بطريقة جميلة ليبدو كمعطف الروب، ويأتي بظلين ملائمين لموسم الخريف وهما الرمادي والأسود ولا يتجاوز سعره 180 دولارًا فقط.

وقد نسّقت لوبيز المعطف في نسخته السوداء مع فستان صوفي كريمي وزوج من بوت فوق الركبة من جلد الغزال الأسود، أما العارضة بيلا حديد فاختارت المعطف بنسخته الرمادية ونسّقته مع فستان رمادي مخطط بالأبيض بفتحة أمامية وزوج من البوت الرمادي العالي الداكن من جلد الغزال.