"تشيلسي" يُسيطر على موضة "البوت".. شاهدي أبرز تصاميمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعدُّ البوت هو بطل الخريف والشتاء من بين مختلف الأحذية وقطعة أساسية لإكمال الإطلالة وإضفاء مزيدٍ من الجاذبية والدفء أيضًا.

ومع مختلف التصاميم والصيحات، ظهر تصميم مميز يسيطر على موضة البوت هذا الموسم وهو البوت الـ"تشيلسي".

ويعود تصميم الـ"تشيلسي" إلى العصر الفيكتوري، ويجمع بين الكلاسيكية والعصرية أيضًا، وأبرز ما يميزه هو الكعب العالي والمُقدّمة المدبّبة والأربطة.

ومنذ بداية ظهورها مؤخرًا، أثارت الصيحة جنون الكثيرات من مدونات الموضة والجمال على "إنستغرام" وقدمن أفكارًا مميزة لارتدائه، ومن خلال مجلة "هو وات وير" البريطانية، جلبنا لكِ أجمل الأفكار لارتداء البوت بصيحته الجديدة وأبرز الألوان والتصاميم أيضًا:

مع البدلة

جرّبي ارتداء بوت "تشيلسي" لامع مع بدلة من اختيارك، سواءً كانت كلاسيكية بالألوان التقليدية، أو ذات تصميم ونقشة عصرية مثل نقشة المربعات.

نسّقيه مع الفستان

لا تترددي واختاري بوت "تشيلسي" باللون الذي تحبينه ونسّقيه مع فستان طويل هذا الشتاء وستصبح إطلالتك غاية في الجاذبية والعصرية.

كعب مميز

من بين مختلف أشكال الكعب يسيطر المربع والكيتن على تصميم البوت الـ "تشيلسي"، فلا تترددي في اختيار أحدهما للحصول على إطلالة مميزة ومريحة أيضًا.

الألوان

إذا كنتِ قد مللتِ من اختيار الأسود لأحذيتك، لا تقلقي حيث تتميّز الصيحة الجديدة بألوان جذّابة مثل درجات البني والنبيذي والنيود أيضًا، كما يمكنك الاختيار بين التصاميم الشمواه والجلدية سواءً كانت ذات نقشة أو خالية من التفاصيل.