كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - السعودية روزناما اليامي - فيها إيه لما أشرب شيشة أنا حرة

ردت الإعلامية السعودية روزانا اليامي على الانتقادات الموجهة لها بسبب شربها الشيشة، باعتبار أن ذلك مخالف لعادات وتقاليد بلدها السعودية، موضحة أنها تمتلك الحرية الكاملة في فعل أي شيء تريده.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، “مش مقبول أحد يغلط في بلدي، أنا حرة أطلب شيشة أطلب عصير، معلش عادات وتقاليد إيش سوري اللي أنا ضدها، طب ليه الشيشة موجودة في المطاعم والكافيهات لو هي ضد العادات والتقاليد”.

ورفضت اليامي أن يطلق عليها مسمى “فاشينيستا”، معلقة بقولها “أنا أسوي إعلانات كإعلامية مش كفاشينيستا، ولا عمري هكون فاشينيستا”.

وأضحت أن “الفاشينيستات بشكل عام ظاهرة سخيفة جدًا، أنا ضد هذه الشركات جملة وتفصيلًا وعمري ما اسمي راح يندرج تحت شركات تسوق لمنتجات من خلالي”.

