كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - سلة مصر تصل أنجولا لخوض المرحلة الأخيرة بتصفيات المونديال

سلة مصر

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة السلة إلى أنجولا استعداد لخوض المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم بالصين في صيف 2019. وتقام التصفيات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر بدولة أنجولا. وتلعب مصر أمام تشاد والكاميرون وتونس, وضمن الأخير التأهل إلى كأس العالم ويتنافس الثلاثي مصر وأنجولا والكاميرون على البطاقة الثانية. ويتأهل 5 فرق إفريقية للمونديال، الأول والثاني من المجموعتين وأفضل ثالث. للمنتخب المصري فرصة في حال الحصول على المركز الثالث بالتأهل في حال تفوق في النقاط على ثالث المجموعة الثانية. مصر في المركز الثالث 14 نقطة بالتساوي مع الكاميرون، بفارق نقطة عن أنجولا صاحب المركز الثاني. وفي المجموعة الثانية يتنافس منتخبا إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار على الحصول على المركز الثالث ولكل منهما 13 نقطة. قائمة الفراعنة: أحمد خلف بيبو - عمر عزب - رامي إبراهيم - أنس أسامة - إبراهيم الجمال - هيثم كمال - محمد طه - أحمد عادل - عمر طارق - يوسف شوشة - إبراهيم خالد - أحمد مصطفى عمارة - باسم الليثي. يغيب عن المنتخب عاصم مرعي ورامي جنيدي بسبب الإصابة.

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