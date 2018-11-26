كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - إقترض عبر تيلفونك المحمول : الله حلوه دي

توقع مسئولو شركات المحمول الثلاث فودافون، وأورانج، واتصالات أن يقر البنك المركزى خدمات إتاحة الإقراض عبر الهاتف المحمول خلال النصف الأول من العام المقبل.

قال كريم شحاتة، رئيس قطاع مبيعات الأفراد بشركة فودافون مصر، إن هناك تعاونا كبيرا ومباحثات مستمرة بين شركات المحمول و«آى سكور» و«المركزى» لإتاحة الخدمة الجديدة، لافتًا إلى أن شركات الاتصالات ليس لديها مشكلة فى استخدام البيانات الخاصة بالعملاء لتنشيط الشمول المالى وتنشيط خدمات الإقراض عبر الهاتف المحمول، متوقعًا أن يتم إتاحة الخدمة خلال شهور .

وأوضح أن الخدمة الجديدة ستتاح أيضًا لعملاء الكروت المدفوعة مقدمًا، وليس عملاء الفواتير فقط، وسيتم استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى لتحليل سلوك العملاء فيما يتعلق بأماكن التواجد لساعات معينة على سبيل المثال، واستخدام المعلومات الديموجرافية، لإتاحة الاقتراض عبر المحفظة على نطاق واسع .

وأكدت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذى للعلاقات التنظيمية والقانونية فى شركة «أورنج مصر»، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا فى تحويل الأموال، عبر الهاتف المحمول من خلال القواعد الجديدة التى يسعى «المركزى» لإقرارها وتحديث قواعد نظم الدفع الصادرة فى 2016، وسيكون من ضمن الخدمات المتاحة الإقراض.