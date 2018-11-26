كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - بنك مصر يوقع برتوكول تعاون مع جمعية "الصناع المصريون"

كتب: طارق بكار

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جمعية الصناع المصريون يوم الاحد الموافق 18/11/2018، استهدف هذا البرتوكول التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات تمويلية مميزة وخدمات تصديرية لأعضاء جمعية الصناع المصريون.

وقد وقع البروتوكول شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر مفوضا من محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ووليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون.

وقد تم التوقيع بحضور كل من محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي وحسام الدين عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر و شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ولفيف من قيادات البنك وبعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون و اللواء على سعودي المدير التنفيذي بالجمعية.

ويستهدف البرتوكول توفير الخدمات التمويلية للصناع التابعين للجمعية وفقا لمبادرات البنك المركزي،وذلك تماشيا مع دور البنك الهام في تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وزيادة الناتج القومي، وسعيا في تيسير حصول هذه النوعية من المشروعات على التمويل وتوفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار مبادرة البنك المركزي والتي بموجبها سيتمكن أعضاء جمعية الصناع المصريون من الحصول على التمويلات اللازمة بفائدة بسيطة متناقصة قيمتها 5% و7%، حيث يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية.

ويأتي توقيع ذلك البروتوكول استكمالا لنشاط البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث زاد عدد العملاء بالمحفظة بنسبة 32% في يونيو 2018 مقارنة بيونيو 2017 بينما زادت قيمة المحفظة بنسبة 131% في يونيو 2018، مقارنة بيونيو2017.

هذا ويسعى بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملاء البنك وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.