كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - كاسونجو يقود هجوم الزمالك أمام الجونة بالدوري

كابونجو كاسونجو

عاد كابونجو كاسونجو لتشكيل الزمالك الأساسي على حساب عمر السعيد أمام الجونة، فيما اختار كريستيان جروس استمرار عبد الله جمعة كظهير أيسر مع الفريق. أعلن كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري. وسيبدأ كابونجو كاسونجو المهاجم الكونغولي للفريق كأساسي على حساب عمر السعيد، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده. وعلى الجانب الآخر، سيستمر عبد الله جمعة كظهير أيسر رغم عودة بهاء مجدي من الإصابة التي يعاني منها. وأخيرا، يعود فرجاني ساسي وحمدي النقاز لتشكيل الزمالك الأساسي بعد عودتهما من المشاركة مع منتخب تونس. وجاء تشكيل الزمالك أمام الجونة كالتالي: حارس: محمود عبد الرحيم "جنش". الدفاع: بهاء مجدي – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمدي النقاز. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. أمامهم: إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا". الهجوم: كابونجو كاسونجو.

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