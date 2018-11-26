كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - القبض على المذيع الحرامي ..سرق 38 شقة في الإسكندرية

سرقة

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الإثنين، في حل غموض وقائع السرقات بالشقق السكنية والشركات والمحال التجارية، والتي بلغت نحو 38 واقعة سرقة. أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، قيام "مصطفى.م.أ" 28 سنة، مقيم بمنطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وله محل إقامة بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، سبق عمله كمقدم برامج بإحدى القنوات الفضائية، بمزاولة نشاط إجرامى، تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن والشركات بأسلوب المفتاح المصطنع.

بتقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبحوزته (طبنجة، مجموعة من المفاتيح مختلفة الأحجام)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 38 حادثا، بذات الأسلوب وحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمفاتيح لاستخدامها فى نشاطه الإجرامى.

كما أقر المتهم بقيامه بمراقبة المكان الذي ينتوى سرقته على مدار يومين أو ثلاثة قبل القيام بعملية التسلل وفتح الأبواب.

وأرشد المتهم عن بعض المسروقات (مبلغ 30 ألف جنيه، 10 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"، شاشة عرض، أنسيال ذهب، ساعة يد، خزينة حديدية) وقرر إنفاقه باقى متحصلات جرائمه على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.