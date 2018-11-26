كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 26 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - خدعة البلاك فرايداي .. اشترى لعبة فيديو فحصل على مفاجأة عجيبة

كثيرون هم الأشخاص الذين ينتظرون الجمعة السوداء من أجل شراء الأشياء التي طالما رغبوا في شرائها بأسعار منخفضة، ولكن هل يحصلون دائما على ما يريدون أم يتعرضون للخداع؟

فقد انتظر الشاب الأمريكي والأب لثلاثة أطفال، آدم كلارك، يوم الجمعة السوداء من أجل شراء لعبة فيديو جديدة رغب في امتلاكها، ولكنه لم يعلم أنه سيدفع 100 جنيه إسترليني مقابل الحصول على طرد فارغ.

وقال “آدم” لصحيفة “ميرور” البريطانية: “كنت زائرا منتظما لعدة منتديات، حيث كان الناس يبيعون ألعاب الفيديو عبر الإنترنت مباشرة للمشترين، وقررت شراء نسخة من لعبة فيديو، نظرا لحبي الشديد للألعاب الإلكترونية”

وأضاف: “اخترت شراء أحدث إصدار، فقد كان أرخص بكثير من سعره الحقيقي، وقمت بالدفع من خلال تسهيلات الدفع عبر الإنترنت”.

ظن “آدم” أنه قد دخل في صفقة ولم يكن يدري أنه سيتلقى صدمة كبيرة، حيث جاء اليوم الذي سيتسلم فيه الطرد، ليتبين له أن ما اشتراه مجرد صندوق فارغ.

وقال: “عندما تلقيت الصندوق الفارغ قمت بمراجعة المنتدى والحديث مع البائع، ولكنه لم يرد على أي اتصال، كما أن مراقبي المنتدي لم يقدموا أي مساعدة، وخسرت الأموال التي دفعتها”.

وأضاف: “كان عليّ أن أختار شركة ذات سمعة جيدة لشراء لعبة الفيديو، فقد كنت قلقا بعض الشيء، ولكنني كنت واثقا من صدق البائع، وخاصة أنه باع سلعا أخرى ولديه ملاحظات جيدة حول المنتدى”.

ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، فقد أجرى عمليات شراء من مواقع إلكترونية موثوقة للأدوات الكهربائية الصغيرة، ذات العلامات التجارية، وحصل على أجهزة مزيفة.

وشدد على الجميع ضرورة اختيار موقع ويب حسن السمعة للتعامل معه، واستخدام طرق دفع آمنة كبطاقة الائتمان التي يمكنها تقديم خدمات رد المبالغ المدفوعة.