ناقد لبناني: إطلالة رشا بن معاوية الأفضل في مهرجان القاهرة السينمائي

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اختار الناقد اللبناني إيلي حنا، أحد أهم نقاد الموضة في الوطن العربي، إطلالة الفنانة التونسية رشا بن معاوية الأفضل في إطلالات الفنانات خلال ظهورهن في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وصنف "حنا"، عبر صفحته في "إنستجرام" إطلالة "رشا" بكونها الأجمل والأرقى خلال أيام المهرجان والتي ظهرت بها في أول أيام المهرجان.
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