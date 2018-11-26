بالصور| انطلاق أعمال الدورة التدريبية لتنمية مهارات المرأة في الأردن

انطلقت اليوم، أعمال الدورة التدريبة التي تحمل عنوان: "تنمية مهارات المرأة العربية في القيادة والتواصل"، وذلك بالأردن وتحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال عضو المجلس الأعلى للمنظمة عن المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وافتتحت الدورة التدريبية بكلمة ترحيبية للدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، مشيرة إلى أهمية الدورة والتي تأتي في إطار برنامج التمكين السياسي المعتمد من قبل المنظمة منذ عدة سنوات.

ونوهت المديرة العامة، إلى أن منظمة المرأة العربية تعمل على تعزيز شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية مع المؤسسات الرسمية ومع مؤسسات المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على حد سواء لكي تصبح بيتا للخبرة وجسرا للتعاون فيما بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية في خدمة قضايا المرأة.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة لانا مامكغ عضو المجلس التنفيذي للمنظمة عن المملكة الأردنية الهاشمية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، عن حاجة الأمة العربية لتضافر الجهود بين المرأة والرجل لتحقيق السلام المجتمعي وترسيخ الجهود مع صانعي القرار في الوطن العربي لاستثمار الطاقات والنهوض بعمليات الإبداع والإنتاج التي تخدم مصالح الشعوب، متمنية النجاح والتوفيق للدورة التدريبية التي تسعى إلى بناء القيادات النسائية في مواقع صنع القرار.

وأعربت بشرى أبو شحوت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في كلمتها عن سعادتها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية في هذه الدورة التدريبية، مشيرة إلى أنه جرى مؤخرا بالأردن إطلاق وثيقة أولويات الحكومة للعامين القادمين والتي تقوم على ثلاثة محاور وهي دولة القانون، دولة الإنتاج، ودولة التكافل، وفي محور "دولة القانون" يوجد بند مخصص للمشاركة السياسية للمرأة.

يذكر أن الدورة التدريبية استهدفت القيادات النسائية الشابة المرشحة لتبوء مناصب قيادية بالدول العربية، ويتضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات من بينها: مفهوم القيادة وأهميتها وأنواعها، ومسألة القيادة والصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، ومفهوم التواصل وأهميته وتقنيات التواصل الحديثة، وتحديات التواصل السياسي في المجتمعات العربية.

وبلغ عدد المشاركات 22 مشاركة من الأردن، لبنان، تونس، مصر، فلسطين، المغرب، العراق.

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