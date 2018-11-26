بُوسي بضيافة أروى في حلقة مليئة بالمفاجآت والأسرار.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اليمنية أروى أن حلقتها الجديدة من برنامج "تحت السيطرة" والمقرر أن تُعرض يوم غد الثلاثاء على قناة الجديد اللبنانية، ستحمل الكثير من المفاجآت والأسرار التي ستكشفها ضيفة الحلقة الفنانة المصرية الشعبية بوسي.

ونشرت أروى فيديو تشويقيا من الحلقة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، يكشف بعض المواضيع والتي من المقرر أن تتكلم عنها بوسي، كالحديث عن تجربتها الصعبة مع الزواج والطلاق، والمشاكل الكبيرة التي مرت بها وما زالت تعيشها حتى اللحظة.

ومن ضمن المواضيع التي سيتم الحديث عنها في الحلقة بحسب الفيديو، رأي الفنانة المصرية بوسي بتجديد الفنانة اللبنانية مايا دياب أغنية "حبيبي يا نور العين" للفنان عمرو دياب.

وفي تعليقها على الفيديو، تساءلت أروى هل ستبقى بوسي تحت السيطرة؟، حيث تقوم فكرة البرنامج على طرح بعض الأسئلة المُستفزة في محاولة من العاملين عليه إخراج الضيف عن السيطرة.

وعلى صعيد مُختلف، روّجت الفنانة المصرية بوسي لحفلها المقبل في الكويت، والذي من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر، ونشرت بوستر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" ظهرت فيه بإطلالة جديدة، بالشعر الأسود القصير مُرتدية بنطلون أسود وتوب باللون الأبيض، ونسقت معهما جاكيت أسود، ارتدته بطريقة عصرية عن طريق خلع جُزءه العُلوي وارتداء أكمامه فقط.