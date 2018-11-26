مجموعة "إيترو" لما قبل خريف 2019.. ألوان جريئة وتجديد للرؤية الفنية البدوية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت العلامة الإيطالية إيترو مجموعتها الجديدة لما قبل خريف 2019 والتي أطلقت عليها اسم "Artsy Craftsy"، وهي مجموعة تركز على الروح الفنية بحسب ما قالت المديرة الإبداعية فيرونيكا إيترو.

وأضافت إيترو أن المجموعة مستوحاة من النساء القويات مثل جامعي الأعمال الفنية اللواتي يحبون السفر والألوان الجريئة والطبعات والتقنيات الفريدة.

وجاءت قطع المجموعة غنية بزخارف ملتهبة من زخارف بيزلي، وتطريزات الأزهار ورسومات الجاكارد وتدرجات الألوان الجريئة، كما شهدت المجموعة تجديدا للرؤية الفنية البدوية التي لطالما ارتبطت بهوية العلامة التجارية الإيطالية.

وحافظت "إيترو" أثناء اللعب بالأقمشة الغنية والطبعات والخامات على الصور الظلية النظيفة والخطية، فبرزت المعاطف والسترات اللافتة للنظر بطيعات الباتشوورك، بما في ذلك سترة بلايزر المصنوعة من مادة ثلاثية الأبعاد ومقلمة بخطوط متناقضة، تم تنسيقها مع بنطلونات الدنيم الواسعة والمتدفقة، والبنطلونات الحريرية التي تظهر طبعات غير متماثلة تتدلى من الأرجل.

ولم تغب عن التشكيلة الفساتين المتدفقة النابضة بالحياة بطابع لاتيني، إلى جانب الأنماط الأنيقة التي أتت باللون الأسود الخالص بما في ذلك سترة السهرة الأنيقة بحزام الخصر ومعطف من الكشمير ومطبعة بطبعات مزخرفة وملونة تعكس أسلوب إيترو المميز.