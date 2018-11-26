بسام كُوسا في رمضان المُقبل.. زير نساء ونصّاب بمساعدة زوجاته الثلاث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد صناع الدراما في سوريا للموسم الرمضاني المقبل بقوة، حيث تكشف الأخبار أنه سيشهد عددا كبيرا من الأعمال الضخمة التي تضم أسماء نجوم كبار في بطولتها.

ومن ضمن هذه الأعمال مسلسل "سلاسل الذهب" الذي ينتمي إلى فئة البيئة الشامية، حيث كشفت المصادر أن المخرج إياد نحاس بدأ بالفعل تصوير أولى مشاهد العمل في العاصمة السورية دمشق.

ووقع الاختيار على النجم السوري بسام كوسا لبطولة المسلسل، إذ من المقرر أن يجسد دور صانع ذهب و"زير نساء" يتزوج من 3 نساء هن شكران مرتجى وديمة بياعة وكاريس بشار، ويقوم بالاحتيال وخداع السيدات في حارته بمساعدة زوجاته الثلاث.

وبحسب بعض المصادر المقربة من كاتب العمل سيف حامد، فإن المسلسل سيقدم المرأة بطريقة مُختلفة عن ما قدمته دراما البيئة الشامية في السابق، حيث سيُبرز العمل مكانة المرأة ويظهر تحكمها في قرارها بالإضافة إلى مشاركتها في التجارة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما السورية من ضمنهم مها المصري وعبدالهادي الصباغ وسحر فوزي، وهو من إنتاج شركة غولدن غلوب.

يُشار إلى أن الفنان السوري بسام كوسا كان شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "روزنا" و"الغربال2".