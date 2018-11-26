دليلكِ الشامل إلى الرموش الاصطناعية

- في حال كنتِ تعتزمين تطبيق الرموش الاصطناعيّة لمناسبة رسميّة، ولم يكن لديكِ الخبرة الكافية في ذلك، فمن المفضّل أن تستعيني بمن لديه الخبرة. جنّبي نفسكِ عناء المخاطرة في مناسبة مهمّة. وننصحكِ بالتمرّن مسبّقًا قبل الإقدام على خطوة كهذه. - تذكّري أنّ الرموش الاصطناعيّة، تغلق مسام العين. لذلك، من المفترض إزالتها في نهاية اليوم، وتنظيف البشرة جيّدًا من بقاياها وبقايا المكياج عمومًا. - يمكن إبقاء الرموش الاصطناعيّة، يومًا إضافيًّا في حال عدم تطبيق المكياج أو الماسكرا عليها. - لتركيب الرموش الإصطناعيّة، هناك ملقط خاصّ يمكنكِ الحصول عليها من المحال المتخصّصة بأدوات التجميل. كما يمكن تطبيقها باستخدام ملقط الحواجب. - عمومًا يتمّ تركيب الرموش بعد وضعها على الراحة الخارجية من اليد، والتقاطها بالملقط ووضع القليل من المستحضر اللاصق على الجزء الذي من المفترض أن يلتصق بالجفن. - يتمّ لصق الرمش الاصطناعيّ في الأمكنة الفارغة من خطّ الرموش.

المجموعة الثانية:

- هناك العديد من الأنواع والأشكال في ما يخصّ الرموش الاصطناعيّة، إنّما عمومًا يمكن توزيعها بين ثلاث فئات: الرموش المنفصلة، والرموش المتّصلة، والرموش الخاصّة بالجزء الأسفل من العين.

- عمومًا ولاطلالة طبيعيّة، يُنصح باختيار الرموش المنفصلة التي تُعتبَر الخيارالمفضّل لدى النجمات العالميات، خصوصًا على السجادة الحمراء.

- صاحبات العيون المبطّنة، يمكنهنّ إضافة رمشَيْن أو ثلاثة رموش منفصلة وطويلة، عند الزوايا الخارجيّة من العين من أجل توسيعها. حيلة مهمّة في مكياج العيون المبطّنة.

كذلك، للراغبات في الحصول على نظرة حادّة وتسليط الضوء على منطقة العينَيْن، يُنصح بإضافة بعض الرموش المنفصلة عند الزوايا الخارجية من العين، على أن يبدأنَ من الداخل باتجاه الخارج.

- الرموش المخصّصة لأسفل العين، لا يُنصح بها إلا لصاحبات العيون المترهّلة أو المنخفضة.

- الرموش المتّصلة، تمنح نظرة قويّة جدًّا، بفضل الرموش الكثيفة. يُنصح بها عادةً لصاحبات العيون الصغيرة، وللواتي لا يملكنَ مقدارًا كافيًا من الرموش الطبيعيّة.